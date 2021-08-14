نيكاراغوا.. الشرطة تداهم مكتب إحدى الصحف المنتقدة للسلطة

أعلنت جريدة "لا برينسا" إحدى الصحف الرائدة في نيكاراغوا، أن عناصر الشرطة داهموا مكتبها في العاصمة ماناغوا وفتشوه يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات أطلقت تحقيقا ضدها في قضية احتيال وتبييض أموال، مضيفة أن أفراد الشرطة ما زالوا موجودين في مكتبها بعد عملية التفتيش.

ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل.

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وأعلن الرئيس الحالي دانييل أورتيغا الذي يترأس البلاد منذ عام 2007 عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

وفي الأشهر الأخيرة اعتقلت السلطات عددا من الساسة المعارضين بينهم مرشحون للرئاسة، وابنة الرئيس الأسبق كريستيانا تشامورو التي تعتبر أحد المنافسين الرئيسيين لأورتيغا.

وانتقدت الولايات المتحدة تصرفات سلطات نيكاراغوا، بينما أكد دانييل أورتيغا أن السلطات لا تلاحق أحدا بدوافع سياسية، بل تتخذ إجراءاتها لحماية أمن الدولة.

المصدر: تاس