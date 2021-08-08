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بلينكن: الانتخابات المرتقبة في نيكاراغوا فقدت مصداقيتها بالكامل

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بلينكن: الانتخابات المرتقبة في نيكاراغوا فقدت مصداقيتها بالكامل
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 نوفمبر في نيكاراغوا فقدت مصداقيتها بالكامل".

وفي بيان له، قال بلينكن إن "الولايات المتحدة تعتبر أن الأعمال الاستبدادية وغير الديمقراطية الأخيرة المستوحاة من خوف (الرئيس دانيال) أورتيغا من هزيمة انتخابية، هي بمثابة الضربة القاضية لاحتمالات إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيكاراغوا". 

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وأضاف أن "هذه العملية الانتخابية ونتائجها النهائية فقدت مصداقيتها بالكامل".

وأشار إلى أن "قرار أورتيغا ونائبته روزاريو موريلو في 6 أغسطس حظر آخر حزب معارضة حقيقي من المشاركة في انتخابات نوفمبر، يؤكد رغبتهما في البقاء في السلطة بأي ثمن".

المصدر: "أ ف ب"

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