"رويترز": إعادة فتح مدارس الإناث في هيرات بأفغانستان

أعيد فتح مدارس الإناث من الصف السابع حتى الثاني عشر في هيرات ثالثة أكبر مدن أفغانستان حسب مصادر أهلية، فيما يبدو تعديلا للحظر الذي تفرضه "طالبان" على تعليم البنات.

ومنذ استيلائها على السلطة قبل ثلاثة أشهر، تعرضت طالبان لضغوط دولية للسماح لجميع الإناث بالدراسة في المدارس.

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ولم يصدر تأكيد فوري من مسؤولي طالبان على السماح للفتيات بالعودة إلى المدارس في هيرات في غرب البلاد، لكن أولياء الامور هناك قالوا إن بناتهم يذهبون الى المدارس منذ يومين.

وأضافوا أن 26 مدرسة على الأقل للفتيات من الصف السادس فصاعدا أعادت فتح أبوابها في المدينة.

وقال محمد رفيق صديقي، من السكان، إن ابنتيه في الصفين الثامن والتاسع، سعيدتان للغاية بالعودة للمدرسة.

وفي المرة الأولى التي وصلوا فيها إلى السلطة، من عام 1996 إلى عام 2001، حظرت حركة طالبان على جميع النساء والفتيات الدراسة والعمل.

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وكانت زيادة التحاق الفتيات بالمدارس والنساء بالعمل أحد الإنجازات الرئيسية خلال العشرين عاما الماضية في ظل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

ومنذ أن أطاحت طالبان بتلك الحكومة في 15 أغسطس رفض المجتمع الدولي الاعتراف بحكومة طالبان حتى تحقق عدة مطالب، منها احترام حقوق المرأة وتعليمها.

المصدر: "أسوشيتد برس"