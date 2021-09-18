طالبان: البنات في أفغانستان سيعودن إلى المدارس قريبا

أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أن حركة طالبان تخطط أن تعود البنات إلى المدارس في القريب العاجل.

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ونقلت وكالة "Barktar" عن تصريح لمجاهد: "يعمل المسؤولون في إمارة أفغانستان الإسلامية على كيفية فصل الذكور عن الإناث وتوزيع المعلمين في المدارس للبنات".

وأعلنت وزارة التعليم الأفعانية، أمس الجمعة، بأن الدروس في الصفوف الدراسية ما بين الصف الأول والصف السادس ستستأنف في المدارس، مضيفة أن ذلك لا يخص إلا الأولاد والمعلمين الذكور.

وأفادت وسائل إعلام محلية سابقا بأن حركة طالبان تخطط لإدخال الدراسة المنفصلة للذكور والإناث في البلاد. وقد انطلقت في عدد من المعاهد الأفغانية الدراسات المنفصلة للطلاب والطالبات.

وفي الفترة ما بين عام 1996 وعام 2001 عندما كانت حركة طالبان تسيطر على معظم الأراضي الأفغانية كانت جميع مدارس البنات في البلاد مغلقة، ولذلك بقيت البنات في ذلك الوقت دون التعليم. وخلال السنوات العشرين الماضية أي بعد فقدان حركة طالبان للسلطة في أفغانستان ازداد التحاق البنات بالمدارس، وفق معلومات الأمم المتحدة، من 0% إلى أكثر من 80%. كما فتح في البلاد عدد كبير من المؤسسات التعليمية النسائية المتخصصة.

المصدر: نوفوستي