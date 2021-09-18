اليونيسيف: أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني ليسوا مسجلين في المدارس

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"بأن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لا يزورون المدارس.

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ونقلت صحيفة "The Times of India" عن تصريح للمديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، أن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لم يكونوا مسجلين في المدارس قبل الأزمة الإنسانية الحالية.

وأضافت أن 60% من الأطفال غير المسجلين في المدارس هم الفتيات.

وأضافت المنظمة أيضا أن الأطفال الأفغان يفتقرون في الوقت الراهن إلى مياه الشرب والأدوية والغذاء الكافي.

المصدر: سبوتنيك