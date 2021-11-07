أرمينيا.. ارتفاع حصيلة مصابي تسمم البيتزا إلى 170 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية أنه تم نقل أكثر من 170 شخصا إلى المستشفيات والمراكز الصحية عقب ظهور أعراض تسمم غذائي عليهم.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "جميع المرضى زاروا نقطتين من سلسلة مطاعم "تاشير بيتزا" في العاصمة يريفان".

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن "إجمالي المواطنين الذين ظهرت عليهم علامات الإصابة بالتسمم بلغ أكثر من 170 شخصا".

وأضاف: "هناك 99 مريضا ما زالوا في المستشفى في حالة تسمم بين الخفيفة والمتوسطة".

يشار إلى أن جميع الذين تعرضوا للتسمم زاروا فرعي مطعم "تاشير بيتزا" عند تقاطع الجادة الشمالية وشارع خاندجنيان وسط العاصمة يريفان.

المصدر: RT