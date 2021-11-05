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أرمينيا.. نقل العشرات للمستشفيات في يريفان بعد تسممهم إثر تناولهم لـ"البيتزا"

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أرمينيا.. نقل العشرات للمستشفيات في يريفان بعد تسممهم إثر تناولهم لـ
Reuters ANTON VAGANOV
العاصمة الأرمينية يريفان - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية نقل حوالي 57 شخصا إلى المراكز الصحية والمستشفى العام في العاصمة يريفان، عليهم أعراض تسمم غذائي بعد تناولهم الطعام في محل للبيتزا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "عدد الأشخاص الذين تسمموا في مطعم "تاشير بيتزا" وتم نقلهم إلى المستشفى وصل إلى 57".

وأضافت: "نقل المصابون إلى مختلف المراكز الطبية في يريفان"، مؤكدة أن وزير الصحة أناهيت أفانيسيان يشرف شخصيا على علاج المصابين.

يشار إلى أن جميع الذين تعرضوا للتسمم زاروا مطعم "تاشير بيتزا" الواقع عند تقاطع الجادة الشمالية وشارع خاندجنيان وسط العاصمة يريفان.

المصدر: "إنترفاكس"

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