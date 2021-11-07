الولايات المتحدة.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك"

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مراهقة من ولاية كارولينا الشمالية نجت من خاطفها بطلب المساعدة بإشارة من "تيك توك"، أومت بها لسائق سيارة مرّت بجانب السيارة التي كانت فيها مع خاطفها.

وذكرت قناة "فوكس تي في"، أن "المراهقة عمرها 16 عاما واختفت في الـ2 من نوفمبر الجاري، وأن مختطفها كان جيمس هربرت بريك وعمره 61 عاما".

وتابعت: "عندما تابعت القاصر الجاني في منطقة كنتاكي، حاولت جذب انتباه سائقي السيارات القريبة بإيماءة ترمز إلى العنف المنزلي على الشبكة الاجتماعية، ولذلك، وضعت راحة يدها للأمام، ثم ثنت إبهامها، وكورت أصابعها مشكلة قبضة".

وأوضحت القناة، أن "أحد السائقين تعرف على الإشارة وقام بالاتصال بالشرطة وأبلغهم عن الاتجاه الذي كانت تسير فيه السيارة المشبوهة".

وأوقف رجال الشرطة السيارة، وتعرفوا على القاصر التي اختفت في وقت سابق واعتقلوا خاطفها.

المصدر: "تاس"