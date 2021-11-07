 
مباشر

الولايات المتحدة.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك"

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة
walesonline.co.uk
إيماءة العنف الأسري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rojh

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مراهقة من ولاية كارولينا الشمالية نجت من خاطفها بطلب المساعدة بإشارة من "تيك توك"، أومت بها لسائق سيارة مرّت بجانب السيارة التي كانت فيها مع خاطفها.

وذكرت قناة "فوكس تي في"، أن "المراهقة عمرها 16 عاما واختفت في الـ2 من نوفمبر الجاري، وأن مختطفها كان جيمس هربرت بريك وعمره 61 عاما".

وتابعت: "عندما تابعت القاصر الجاني في منطقة كنتاكي، حاولت جذب انتباه سائقي السيارات القريبة بإيماءة ترمز إلى العنف المنزلي على الشبكة الاجتماعية، ولذلك، وضعت راحة يدها للأمام، ثم ثنت إبهامها، وكورت أصابعها مشكلة قبضة".

وأوضحت القناة، أن "أحد السائقين تعرف على الإشارة وقام بالاتصال بالشرطة وأبلغهم عن الاتجاه الذي كانت تسير فيه السيارة المشبوهة".

وأوقف رجال الشرطة السيارة، وتعرفوا على القاصر التي اختفت في وقت سابق واعتقلوا خاطفها.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا