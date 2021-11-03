أب يقتل صديق ابنته بعد بيعها لعصابة "الإتجار بالجنس"

كشف محققون أن رجلا قتل صديق ابنته البالغ من العمر 19 عاما بطعنه مرارا ثم وضعه داخل صندوق سيارة، بعد أن اكتشف أنه باع ابنته إلى عصابة للإتجار بالجنس.

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وقالت الشرطة الأمريكية إن جون آيزنمان، 60 عاما، متهم بالقتل من الدرجة الأولى، وهو محتجز بكفالة بقيمة مليون دولار في سجن مقاطعة سبوكان في واشنطن.

وأوضحت أنه تم العثور على جثة آرون سورنسون، متعفنة داخل صندوق سيارة مهجورة في شارع إيست إيفريت في سبوكان الشهر الماضي. ويعتقد المحققون أنه قتل في نوفمبر من العام الماضي.

واكتشف آيزنمان في أكتوبر من ذلك العام أن سورنسون قام بتهريب ابنته الصغيرة إلى سياتل مقابل 1000 دولار، وفقا لبيان صحفي للشرطة.

المصدر: ديلي ميل

وتمكن من إنقاذ الفتاة من المدينة وإعادتها إلى سبوكان في ذلك الشهر، ثم علم أن سورنسون سيكون في عنوان في إيرواي هايتس، فقاد سيارته إلى هناك وانتظر وصول الشاب البالغ من العمر 19 عاما.

وخلال تلك المواجهة، اختطف آيزنمان الضحية وربطه ووضعه في صندوق السيارة. وفي وقت لاحق ، اعتدى آيزنمان على الضحية بضربه في رأسه ثم طعنه مرارا وتكرارا ، مما تسبب في وفاته.

وبعد جريمة القتل، قاد أيزنمان السيارة إلى منطقة نائية في مقاطعة شمال سبوكان وترك السيارة والجثة بداخلها.

وتركت السيارة في الريف حتى الشهر الماضي عندما قادها شخص ما إلى سبوكان وتركها في شارع إيست إيفريت. وعثر بعد ذلك على الجثة عندما بدأ الناس بالبحث في السيارة.

المصدر: ديلي ميل