أستراليا.. العثور على طفلة عمرها 4 سنوات على قيد الحياة بعد أسبوعين على اختفائها (صورة)

أعلنت السلطات الأسترالية أن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت قد اختفت من مخيم ناء منذ أكثر من أسبوعين، عثر عليها على قيد الحياة وبصحة جيدة في منزل مغلق.

واقتحمت الشرطة منزلا ببلدة كارنارفون التي تبعد 100 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب من المخيم صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) لتجد الطفلة كليو سميث قابعة في إحدى الغرف.

قال كول بلانش، نائب مفوض شرطة ولاية أستراليا الغربية، في تصريح إن "أحد الضباط حملها بين ذراعيه قبل أن يسألها ما اسمك؟، لترد عليه إسمي كليو".

وأضاف أن السلطات احتجزت شخصا له علاقة باختفائها.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها كليو في خيمة أسرتها حوالي الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 16 أكتوبر في مخيم بلوهولز شاكس النائي في ماكلويد، على بعد نحو 900 كيلومتر شمالي بيرث عاصمة أستراليا الغربية. وعندما استيقظ والداها في اليوم التالي، لم يجدا لها أثر.

وكانت الشرطة تخشى أن تكون قد وقعت ضحية جريمة خطف، وعرضت مليون دولار أسترالي مكافأة لمن يقدم معلومات عنها.

وعلق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في تغريدة على حسابه عبر "تويتر، قائلا: "يا له من نبأ رائع يثلج الصدر.. عثر على كليو سميث وعادت لمنزلها سالمة غانمة".

وأضاف: "لقد استجيب دعاؤنا".

وتداول ناشطون عبر "تويتر" صورا لميث، معربين عن فرحتهم بالعثور عليها وبعودتها إلى عائلتها بصحة جيدة.

Cleo Smith, found alive. Police broke into a locked home in Carnarvon & she’s now been reunited with her parents 💜 pic.twitter.com/Bgafvs8dBN — Emergency&BushfireKits (@EmergencyBK) November 2, 2021

المصدر: "رويترز" + RT