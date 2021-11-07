الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" في أصفهان

أعلن جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني تفكيك "خلية إرهابية" في محافظة أصفهان، كانت تخطط لأعمال مخلة بالأمن العام.

وقال مدير العلاقات العامة في فيلق "صاحب الزمان" التابع للحرس الثوري بأصفهان روح الله حكيميفار: "تم اعتقال أعضاء في ما يسمى بحركة "كيو إس" في أصفهان".

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وأضاف أن "هذه المجموعة المعادية للثورة تنوي مهاجمتها، لقد كانوا يريدون استهداف أمن المواطنين في هذه المحافظة.

وتابع أن أعضاء المجموعة عملوا على توزيع مناشير في شوارع وأزقة المدينة، حيث دعوا إلى التجمع وتنفيذ أعمال شغب.

وأشار إلى أن المجموعة كانت تهدف إلى "الإخلال بأمن المجتمع وتنفيذ عمليات تخريبية وأعمال شغب" على مستوى المحافظة والبلاد.

وأعلن أنه تم العثور على بعض الأسلحة والذخائر بحوزة هذه المجموعة.

المصدر: "تسنيم"