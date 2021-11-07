مصادر: دخول 3 سفن حربية روسية البحر المتوسط

دخلت مجموعة من السفن الحربية الروسية اليوم الأحد مياه البحر المتوسط، حسبما ذكر مراقبون في مدينة إسطنبول التركية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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ونشر المراقبون صورا لكاسحة الألغام "اللواء البحري زاخارين" وزورق "بي-191 كاديت" المضاد للعمليات التخريبية، والقاطرة البحرية "إم بي-304" تعبر البوسفور قاصدة المتوسط.

وفي وقت سابق دخلت مياه المتوسط سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "تسيزار كونيكوف"، فيما أفادت مصادر تركية بأن السفن تتجه نحو ميناء طرطوس في سوريا حيث قاعدة لوجستية روسية.

وترابط في البحر المتوسط على أساس دائم مجموعة من السفن الحربية الروسية قوامها نحو 15 سفينة حرب وإمداد.

المصدر: "إنترفاكس"