مصدر: ارتفاع عدد الغواصات الروسية المزودة بصواريخ "كاليبر" في المتوسط إلى 5 لأول مرة

أفاد مصدر مطلع بأن عدد الغواصات الروسية غير النووية من طراز "636.6" والمحملة بصواريخ "كاليبر" المجنحة في البحر الأبيض المتوسط ارتفع إلى 5.

وقال المصدر من قطاع بناء السفن متحدثا لوكالة "تاس" الروسية، الأربعاء: "تشمل المجموعة الروسية في البحر الأبيض المتوسط حاليا 5 غواصات حاملة للصواريخ المجنحة من طراز كاليبر - بي إل، بينها 3 من أسطول البحر الأسود و2 من أسطول المحيط الهادئ".

وأوضح المصدر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع عدد هذه الغواصات في البحر الأبيض المتوسط إلى 5، لكنه أشار إلى أن 2 منها تقوم حاليا بالعبور متجهتين من البلطيق إلى المحيط الهادئ، إلا أنهما قد تبقيان في قوام المجموعة العملياتية الدائمة للقوات البحرية الروسية في المنطقة لبعض الوقت.

ولفتت "تاس" إلى أن 5 غواصات من مشروع "636.6" قادرة على إصابة هدف واحد بـ30 صاروخا من طراز "كاليبر" دفعة واحدة.

المصدر: "تاس"