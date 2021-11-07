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انفجار عنيف ينسف بالكامل مقهى في كازاخستان - فيديو

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انفجار عنيف ينسف بالكامل مقهى في كازاخستان - فيديو
انفجار عنيف ينسف بالكامل مقهى في كازاخستان
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ذكرت وسائل إعلام وشهود عيان، أن انفجارا عنيفا هزّ مقهى مكونا من طابقين في بلدة أكتاو بكازاخستان، فيما لم يعلن عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وأفادت وزارة الطوارئ بأن "انفجارا وقع في ظروف غير معروفة في مقهى من طابقين، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل".

وقال متحدث الوزارة طلعت أولي: "يتم تحديد سبب الانفجار وحجم الدمار".

ولم ترد أي معلومات عن ضحايا حتى الآن.

المصدر: وكالات

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