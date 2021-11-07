ألمانيا.. رجل يطعن صبيا في متجر بميونيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/roi6
أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلا عمره 57 عاما أقدم على طعن صبي عمره 10 سنوات بسكين مطبخ في متجر بميونيخ أمس السبت.
وأشارت وسائل الإعلام الألمانية نقلا عن الشرطة إلى أن "زهاء 50 ضابطا توجهوا لموقع الحادث في متجر (تي كي ماكس) في ميونيخ".
وأضافت: "أصيب الطفل في رقبته وكتفه، وتم نقله إلى المستشفى"، مشيرة إلى أن "إصاباته خطيرة لكنها لا تهدد حياته".
وتم إلقاء القبض على الجاني في مكان الحادث، وفتح تحقيق معه بتهمة "الشروع في القتل".
المصدر: "أ ب"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.