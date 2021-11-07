شركة عقاقير: ألزهايمر ربما يؤثر على 150 مليون أسرة بحلول 2050

قال أندريا فايفر الرئيس التنفيذي لشركة "إيه سي إميون" التي تطور دواء لعلاج مرض ألزهايمر، إنه من المتوقع أن يزيد عدد الأسر التي ستتأثر بالمرض إلى ثلاثة أمثال تقريبا بحلول عام 2050.

وحصلت الشركة في الآونة الأخيرة على استثمار بعدة ملايين من الداعمين الرئيسيين لشركة "بيونتيك" الألمانية التي تنتج لقاحا مضادا لكوفيد-19، في إطار سعيها للتوصل إلى لقاح محتمل لمرض باركنسون.

وخلال مقابلة مع مجلة "فيرتشافتسفوخه" الاقتصادية الألمانية، نشرت على الإنترنت يوم الأحد، وصف فايفر مرض ألزهايمر وهو مرض غير قابل للشفاء ولا يعرف أصله، بأنه "جائحة تتفشى ببطء في أنحاء العالم".

وأضاف أن ألزهايمر يؤثر حاليا على 55 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يشمل ما يصل إلى 150 مليونا بعد 30 سنة.

وتعمل "إيه سي إميون" على عدة مركبات لعلاج مرضى ألزهايمر وباركنسون، ومنها لقاحات، علما أن الشركة لم تطلق بعد أي دواء.

المصدر: رويترز