موسكو: من حق مراقبي "الأمن والتعاون" وحدهم استخدام الطائرات المسيرة في دونباس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن استخدام طائرات مسيرة في منطقة النزاع بجنوب شرق أوكرانيا هو حق حصري لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العاملين في هذه المنطقة.

إقرأ المزيد

وفي قناتها على "تيليغرام" علقت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على تصريحات ممثل "جمهورية لوغانسك الشعبية" (غير المعترف بها) بأن الطائرة المسيرة التي رصد مراقبو بعثة "الأمن والتعاون" هجومها في 6 نوفمبر، تعود للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق قالت بعثة المراقبة في تقرير لها إن دورية البعثة استهدفت من قبل طائرة مسيرة قصيرة المدى قرب إحدى البلدات الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية في منطقة النزاع.

من جهته قال وفد رسمي أوكراني في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) إن العسكريين الأوكرانيين أسقطوا طائرة مسيرة قرب البلدة نفسها.

وكتبت زاخاروفا في "تيليغرام": تعرض مراقبو منظمة الأمن والتعاون لهجوم من قبل طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وجاء في تقرير للبعثة أن الانفجار وقع على بعد 20 أو 30 مترا من مكان تواجد الدورية. أود أن أذكر مرة أخرى بأن من حق مراقبي منظمة الأمن والتعاون وحدهم استخدام الطائرات المسيرة في منطقة النزاع في دونباس".

واتهمت زاخاروفا السلطات الأوكرانية بانتهاك اتفاقات مينسك حول تسوية النزاع، مضيفة: "لم يعد ممكنا تظاهر باريس وبرلين اللتين تدعوان إلى عقد لقاءات بصيغة النورماندي (روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا)، بأنهما تتجاهلان عربدة النظام في كييف، والتي تقتل الاتفاقيات السابقة بل وتقتل أمل المواطنين الأوكرانيين في حياة سلمية".

المصدر: "نوفوستي"