زيلينسكي يبرر استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة تركية في مناطق القتال بدونباس

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن استخدام قوات بلاده الطائرات المسيرة القتالية التركية من طراز "Bayraktar" "يحمل طابعا دفاعيا ولا ينتهك اتفاقات وقف إطلاق النار".

إقرأ المزيد

وقال زيلينسكي، خلال تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة في مدينة أوديسا الأوكرانية: "لا نقوم بالزحف، نحن نرد بما يتماشى بالاتفاقات حول نظام وقف إطلاق النار. هذا هو الإطار الذي ستواصل أوكرانيا العمل ضمنه".

وتابع: "أما الطائرات المسلحة والأسلحة الأخرى، فإننا نعتقد أنها موجودة في أوكرانيا للدفاع، وحينما يشعر الجيش الأوكراني بضرورة حماية أراضيه فهو يقوم بذلك. وهو سيستمر في التحرك انطلاقا من هذا المبدأ".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء الماضي، أنها استخدمت لأول مرة طائرة بدون طيار من طراز "Bayraktar" في منطقة دونباس شرق أوكرانيا حيث دمرت مدفع هاوتزر للعدو بقنبلة موجهة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن استخدام طائرة بدون طيار من قبل كييف في دونباس لا ينتهك اتفاقيات مينسك، وقد تم اتباع جميع الإجراءات.

وتنص اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة شرق أوكرانيا على منع تحليقات الطائرات الحربية، بما في ذلك المسيرة، على طول كامل خط التماس في دونباس.

المصدر: وكالات