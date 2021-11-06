إيطاليا تسمح برسو سفينة إغاثة تحمل نحو 800 مهاجر

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية أن إيطاليا سمحت الرسو في تراباني بجزيرة صقلية لسفينة إغاثة تحمل نحو 800 مهاجر تم إنقاذهم في البحر، بينهم مئات القصر وخمس حوامل.

وجاء إذن الرسو بعد ساعات من تسليم منظمة إنسانية إمدادات إغاثة طارئة للسفينة.

وأنقذت السفينة "سي آي 4" نحو 400 مهاجر في البحر الأربعاء، وساعدت 400 آخرين على متن قارب خشب مهدد بالغرق الخميس.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن أكثر من 200 قاصر من بينهم "أطفال عديدون دون العاشرة" وخمس حوامل على متن سفينتها، مشيرة إلى أن 200 مهاجر تلقوا العلاج على متن السفينة.

من جهتها، تبحث السفينة "أوشن فايكينغ" التي تديرها منظمة "إس أو إس المتوسط" عن ميناء للرسو حاملة 314 مهاجرا أنقذتهم، ما يرفع عدد المهاجرين الذين ينتظر نزولهم في إيطاليا إلى أكثر من 1100.

تمثل إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، الذين يبحرون خصوصا من تونس وليبيا.

ووصل نحو 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأقل من 30 ألفا في عام 2020، وفق بيانات وزارة الداخلية.

المصدر: "أ ف ب"