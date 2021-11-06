جورجيا.. رغم إعلانه الإضراب عن الطعام.. سآكاشفيلي يتناول العصيدة في سجنه وأنصاره يتظاهرون قبالته

نشرت مصلحة السجون من مركز الإسعاف في سجن روستافي بجورجيا فيديو، يظهر الرئيس السابق ميخائيل سآكاشفيلي يتناول العصيدة ويأخذ بعض الحبوب ويشرب الماء، رغم إعلانه الإضراب عن الطعام.

ويظهر الفيديو أن "سآكاشفيلي فقد الكثير من وزنه، لكنه لا يبدو هزيلا".

وأعلن الرئيس الجورجي السابق أنه "اعتبارا من اليوم السبت سيرفض أي طعام احتجاجا على الكشف عن بياناته الشخصية".

من جهتهم، ينظم أنصار سآكاشفيلي مسيرة أخرى لدعمه بالقرب من سجن روستافي، حيث يطالبون بنقله إلى مستشفى مدني على خلفية الإضراب عن الطعام الذي أعلنه في الأول من أكتوبر الماضي.

ووقف البعض منهم حاملين اللافتات المطالبة بالإفراج عنه وآخرون أعلام جورجيا والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ستكون دائمة.

بدوره، أعلن جهاز أمن الدولة الجورجي أن "منظمي هذه المظاهرات يحاولون الاستيلاء على السلطة في البلاد بالقوة".

المصدر: RT + وكالات