أمن الدولة في جرورجيا يتهم سآكاشفيلي بالتخطيط لانقلاب

صرح المتحدث باسم جهاز أمن الدولة في جورجيا باتشا مغيلادزي بأن رئيس البلاد الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي يقود محاولة انقلاب عن طريق أعمال احتجاج يجري التخطيط لها.

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وأشار مغيلادزي إلى أن المشاركين في أعمال الاحتجاج المؤيدة للرئيس الأسبق سآكاشفيلي يخططون لمحاصرة مؤسسات الدولة، وأن الانقلاب يقوده رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي من السجن.

وقال المتحدث باسم جهاز أمن الدولة في جورجيا: "منذ 6 نوفمبر من هذا العام، خططت بعض الجماعات السياسية للقيام بأعمال دائمة بالقرب من سجن روستافي رقم 12، حيث سيصل أيضا أنصار الحزب من المناطق الأخرى. وجرى علاوة على ذلك التخطيط لأعمال احتجاجية في مدينة تبليسي. وحسب المعلومات العاجلة، فإن منظمي هذه الأعمال يخططون لعرقلة مؤسسات الدولة.. هذه الأعمال التي تهدف إلى الانقلاب العنيف على السلطة، تم التخطيط لها من قبل المدان ميخائيل سآكاشفيلي من السجن".

المصدر: تاس