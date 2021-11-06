إيران.. حكم بإعدام رجل وامرأة لإدانتهما بارتكاب الزنا

ثبتت المحكمة العليا في طهران حكما بإعدام رجل وامرأة لادانتهما بارتكاب الزنا، وذلك بعد رفض حمو المدان الصفح عنه، وفق ما أفادت صحيفة "شرق" في عددها الصادر السبت.

وأوردت الصحيفة أنه في بداية العام الحالي، قدمت زوجة الرجل إلى الشرطة أشرطة مصورة تثبت وجود علاقة بين زوجها البالغ من العمر 27 عاما، وامرأة تكبره بستة أعوام.

وبينما عادت الشاكية وصفحت عن المتهمين لاحقا، رفض والدها ذلك، وطلب من السلطات القضائية تطبيق العقوبة القصوى بحقهما، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت الصحيفة أن الغرفة السادسة والعشرين في المحكمة العليا، ثبّتت الحكم مؤخرا "استنادا الى الأشرطة واعترافات المتهَمين".

ووفق القوانين الإيرانية، يمكن لعقوبة الزنا أن تصل إلى الإعدام، على أن يعود للقاضي تحديد وسيلة التنفيذ، بما يشمل الرجم حتى الموت.

وتتيح القوانين الإيرانية أيضا عدم تنفيذ العقوبة القصوى، في حال ارتأت عائلة الضحية الصفح عن المدان.

وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، تبقى إيران ضمن أكثر دول العالم على صعيد الاعدام، وقد نفذت 246 حكما عام 2020.

المصدر: أ ف ب