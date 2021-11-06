مصدر: طرد نحو 200 شخص من صفوف طالبان

قال مصدر في لجنة تطهير خاصة شكلتها طالبان، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن مسلحي الحركة، طردوا من صفوفهم حوالي 200 شخص أساءوا استخدام صلاحياتهم الوظيفية.

في أكتوبر الماضي، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية لحكومة طالبان كاري سعيد هورستي، أن الحكومة الأفغانية المؤقتة، شكلت لجنة لتطهير صفوفها من الفاسدين وغير الجديرين.

وتضم اللجنة الجديدة عناصر من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمديرية الوطنية للأمن.

في بعض الحالات، يمكن أن يستخدم أعضاء اللجنة، القوة وأساليب عنيفة لطرد الأشخاص الفاسدين الذين اكتشفوهم من المؤسسات الحكومية.

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ونوه هورستي، بأن الحديث يدور عن الأشخاص الذين حصلوا على مناصبهم بمساعدة الأقارب أو المجرمين أو الأشخاص الذين لديهم ماض مشكوك فيه أو المسؤولين الذين يثيرون كراهية السكان المحليين.

المصدر: نوفوستي