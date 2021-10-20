"طالبان": تطبيق الشريعة في أفغانستان يعني مساواة الجميع أمام القانون

صرح نائب رئيس الحكومة التي شكلتها "طالبان" في أفغانستان، عبد السلام حنفي بأن "تطبيق الشريعة الإسلامية" على أراضي أفغانستان يعني مساواة الجميع أمام القانون.

وقال حنفي للصحفيين على هامش مؤتمر موسكو حول أفغانستان، اليوم الأربعاء، إن "تطبيق الشريعة في أفغانستان يعني أنه لن يكون لدينا الفساد والجميع سيكونون متساوين أمام القانون، والقانون لن يستثني أحدا، وحتى من لديهم أموال كثيرة".

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وأضاف: "وبالتالي سنحارب الفقر والمشاكل الأخرى في مجتمعنا. ونحن نعمل أيضا على ألا تكون هناك مخدرات في بلادنا وأن تسودها العدالة وتزدهر وتتطور الدولة".

يذكر أن موسكو تستضيف اجتماعا دوليا حول أفغانستان، يحضره مختلف الأطراف الأفغانية وممثلو بعض الدول في المنطقة.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان والحوار مع سلطات البلاد، مؤكدين على سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها وضرورة محاربة الإرهاب والمخدرات. وحثوا أيضا حركة "طالبان" على تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة فئات المجتمع ومكوناته الأثنية والدينية.

المصدر: "تاس"