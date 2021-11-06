الخارجية الفلسطينية تتحرى ملابسات غرق قارب يحمل لاجئين فلسطينيين بين تركيا واليونان

على خلفية غرق قارب يحمل لاجئين فلسطينيين بين تركيا واليونان، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام كبير الحادثة لاستجلاء صورتها والوقوف على تفاصيلها.

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ونقلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن مستشارها السياسي السفير أحمد الديك قوله "إن وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية تتابع باهتمام كبير حادث الغرق الذي حدث في المنطقة بين تركيا واليونان لاستجلاء الصورة وللوقوف على التفاصيل المتعلقة في هذا الحادث، ريثما تتضح الصورة بالتعاون مع السلطات التركية المختصة سيتم الاعلان عن اية تفاصيل تتوفر لدينا".

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء معا الإخبارية بأن تسجيلا صوتيا أرسله شاب فلسطيني من قطاع غزة إلى والدته أثار مخاوف من غرق عدد كبير من اللاجئين في رحلة لجوء بين تركيا واليونان.

وذكرت الوكالة أن الشاب أبلغ والدته بأنه نجا من الموت "بعد مكوثه مع عدد من رفاقه في الماء لساعتين، وأنه اعتقل لدى الشرطة التي لم يحدد هل كانت تركية أم يونانية".

وأكد الشاب وفق التسجيل الصوتي، مصرع "عدد من اللاجئين بينهم أحد اصدقائه من غزة طالبا من والدته إخبار ذوي الضحية".

وفيما لم يؤكد أي مصدر رسمي حتى الآن الموعد الدقيق لحادثة الغرق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية انها تجري اتصالاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: معا + RT