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فلسطين.. مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين بحادث سير مروع

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فلسطين.. مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين بحادث سير مروع
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بإصابات وصفت بالبليغة نتيجة حادث سير وقع فجر اليوم السبت على الشارع الالتفافي جنوب نابلس، حسب بيان للشرطة الفلسطينية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بين مركبتين تحملان لوحات فلسطينية على الشارع الالتفافي قرب بورين وعلى الفور تحركت دورية الحوادث للمكان وباشرت إجراءاتها الفنية والقانونية.

وأضاف ارزيقات أن 4 مواطنين وصلوا للمشافي بمدينة نابلس وبعد وصولهم أعلن الأطباء عن وفاتهم فيما وصل مصابان آخران لتلقي العلاج وصفت إصابتيهما بالحرجة.

وأكد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق  للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: RT

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