هيئة محلفين أمريكية تدين صينيا بـ"التجسس"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين اتحادية أدانت جاسوسا تابعا لوزارة أمن الدولة الصينية بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من شركات الطيران والفضاء الأمريكية.

وأدين يانجون شو، الذي ألقي القبض عليه في بلجيكا وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، في 5 تهم بـ"التجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار التجارية"، وبالتالي، سيواجه عقوبة تصل إلى 60 عاما في السجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين دولار.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية شو بأنه "عميل للمخابرات الصينية، مستشهدة بمنصبه كنائب أول لرئيس الدائرة في مديرية أمن الدولة السادسة في مقاطعة جيانغسو الصينية".

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن "يانجون شو متورط في التجسس ضد شركات الطيران الأمريكية، ومنها جي.إي أفييشن، وهي وحدة من شركة جنرال إلكتريك".

من جهته، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي آلان كوهلر جونيور، إن "المكتب يعمل مع عشرات الوكالات الأمريكية لتبادل المعلومات والوسائل لمكافحة العمليات التي تقوم بها الصين".

وأضاف: "بالنسبة للذين يشككون في الأهداف الحقيقية للصين، يجب أن يكون هذا جرس إنذار.. هم يسرقون التكنولوجيا الأمريكية من أجل اقتصادهم وجيشهم".

المصدر: "نوفوستي"