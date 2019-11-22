مواطن صيني يواجه اتهامات بالتجسس الاقتصادي في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه تهمة سرقة أسرار تجارية إلى مواطن صيني كان يعمل في شركة عملاقة مختصة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته أمس الخميس، أن الصيني هايتاو شيانغ (42 عاما) عمل لحساب شركة "مونسانتو" من عام 2008 حتى 2017، قبل أن تستحوذها شركة "باير"، وألقى مسؤولون فدراليون القبض عليه في مطار أمريكي قبل أن يستقل رحلة إلى الصين وبحوزته برامج زراعية محمية بحقوق العلامة التجارية.

وذكر محامي المتهم، إيريك سيليغ، أن موكله يرفض قطعيا الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه، اتهم مساعد النائب العام الأمريكي، جون ديميرس، الحكومة الصينية بتحريض موظفين يعملون في الولايات المتحدة على سرقة الملكية الفكرية التابعة للشركات الأمريكية، من خلال برنامج "ألف موهوبين" أعلنت عنه بكين عام 2008 بهدف جذب الباحثين، ورأت فيه السلطات الأمريكية خطرا على أمنها القومي.

المصدر: رويترز