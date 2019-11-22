 
مباشر

مواطن صيني يواجه اتهامات بالتجسس الاقتصادي في الولايات المتحدة

أخبار العالم

مواطن صيني يواجه اتهامات بالتجسس الاقتصادي في الولايات المتحدة
Reuters Mike Segar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrlx

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه تهمة سرقة أسرار تجارية إلى مواطن صيني كان يعمل في شركة عملاقة مختصة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته أمس الخميس، أن الصيني هايتاو شيانغ (42 عاما) عمل لحساب شركة "مونسانتو" من عام 2008 حتى 2017، قبل أن تستحوذها شركة "باير"، وألقى مسؤولون فدراليون القبض عليه في مطار أمريكي قبل أن يستقل رحلة إلى الصين وبحوزته برامج زراعية محمية بحقوق العلامة التجارية.

وذكر محامي المتهم، إيريك سيليغ، أن موكله يرفض قطعيا الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه، اتهم مساعد النائب العام الأمريكي، جون ديميرس، الحكومة الصينية بتحريض موظفين يعملون في الولايات المتحدة على سرقة الملكية الفكرية التابعة للشركات الأمريكية، من خلال برنامج "ألف موهوبين" أعلنت عنه بكين عام 2008 بهدف جذب الباحثين، ورأت فيه السلطات الأمريكية خطرا على أمنها القومي.

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!