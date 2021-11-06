موسكو تطالب واشنطن بتعويضها عن ممتلكات دبلوماسية

أعلن مستشار السفارة الروسية لدى واشنطن سيرغي كوشيليف، أن موسكو تطالب وزارة الخارجية الأمريكية بتعويضات عن الاستيلاء على مرافق دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة.

وقال في تصريح لقناة RTVI الروسية: "نطالب بشكل عاجل على جميع المستويات بالإعادة غير المشروطة والتعويض عن الخسائر المعنوية"، مشيرا إلى أنه "تمت مصادرة 6 مرافق روسية".

وأضاف: "على مدى السنوات القليلة الماضية، طالبت السفارة وزارة الخارجية الأمريكية 470 مرة بالسماح لنا بزيارة المرافق وجرد محتوياتها، والاطلاع على حالة المباني والمنشآت، فيما يتم منعنا بشكل منتظم من ذلك".

المصدر: RT