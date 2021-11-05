باكستان تبرئ عارضة أزياء تشيكية أدينت في قضية مخدرات

أعلن المحامي الباكستاني سيف الملوك أن المحكمة برأت موكلته عارضة الأزياء التشيكية تيريزا هالسكوفا من تهمة تهريب المخدرات، وقضت بالإفراج عنها.

وقال إن "المحكمة العليا في لاهور قضت بأن الادعاء فشل في إثبات القضية ضد موكلتي هالسكوفا".

وأضاف: "على الأرجح ستمر بضعة أيام قبل الانتهاء من الوثائق المطلوبة للإفراج عنها".

وتقضي هالسكوفا عقوبة السجن 8 سنوات بعد القبض عليها في مطار لاهور عام 2018، حيث كان عمرها آنذاك 22 عاما، وكانت تحمل 8.5 كيلوغرام من الهيروين، حسب الادعاء.

المصدر: "أ ب"