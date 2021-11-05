الصين تحظر دخول مؤيدي "استقلال تايوان"

قالت تشو فنجليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الحكومة الصينية، إن بلادها ستمنع دخول مؤيدي "استقلال تايوان"، إلى كافة الأراضي الصينية بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وأضافت: "وفقا للقانون، سيتم فرض عقوبات تأديبية على كل من يؤيد استقلال تايوان، وستمنعهم وأفراد أسرهم من دخول البر الرئيسي والمناطق الإدارية الخاصة في هونغ كونغ وماكاو".

وذكرت أنه سيتم وضع قائمة باسماء مؤيدي "استقلال تايوان" وسيحرم عليهم التعاون مع المنظمات والأفراد في الصين، وكذلك تحقيق الربح فيها.

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وتابعت المتحدثة الصينية: "منذ فترة قام بعض أنصار استقلال تايوان، ومن بينهم سو جينتشانغ (رئيس وزراء تايوان)، وكذلك وو زاوس (وزير الخارجية تايوان)، ببذل قصارى جهدهم لإثارة المواجهة بين جانبي مضيق تايوان، وقاموا بتنفيذ تهجمات خبيثة لتشويه سمعة البر الرئيسي، وبالتواطؤ مع قوى خارجية لتقسيم البلاد".

وأشارت تشو فنجليان إلى أن كل هذه الإجراءات والتصرفات، تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالعلاقات بين بكين وتايبيه، وأضرت بشكل كبير بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وكذلك بالمصالح المشتركة للمواطنين الذين يعيشون على جانبي المضيق.

المصدر: نوفوستي