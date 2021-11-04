الصين تحتج على زيارة أعضاء من البرلمان الأوروبي إلى تايوان

قال وانغ وين بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، اليوم الخميس إن بلاده قدمت مذكرة احتجاج إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية زيارة وفد من البرلمان الأوروبي إلى تايوان.

وأضاف: "تعرب الصين عن استيائها القوي واحتجاجها الشديد فيما يتعلق بزيارة وفد البرلمان الأوروبي إلى تايوان، وقد قدمنا ​​مذكرة صارمة إلى الاتحاد الأوروبي حول ذلك".

وشدد على أن مبدأ "الصين الواحدة"، هو الأساس السياسي لتنمية العلاقات الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأصبح هذا المبدأ معيارا معترفا به بشكل عام في العلاقات الدولية.

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وأشار إلى أن الالتزام بهذا المبدأ، يتطلب أن لا يكون للدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، أي اتصالات رسمية مع تايوان.

وقال: "تدعو الصين، الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح أخطائه وعدم إرسال إشارات كاذبة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، وكذلك تجنب الإضرار بالعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي