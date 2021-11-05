هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن علماء الرصد الزلزالي سجلوا هزة أرضية بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 35.5 كم من مدينة فنشافن شرقي البلاد".

وأضافت: "وقعت الهزة على عمق 46.4 كم عن مستوى سطح الأرض"، فيما لم تعلن السلطات المحلية عن وقوع إصابات.

وضربت هزة أرضية في وقت سابق سواحل نيوزيلندا وكانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

المصدر: RT