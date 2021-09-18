هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب بابوا غينيا الجديدة

سجل علماء الزلازل مساء السبت هزة أرضية بقوة 5.8 درجة في بابوا غينيا الجديدة، وفق ما نقلته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وسجل مركز الهزة على بعد 121 كم جنوب شرق مدينة بوبونديتا، وعمق 36.2 كم.

وفي وقت سابق من يوم السبت تم الإبلاغ عن هزة بقوة 5 درجات قبالة سواحل ألاسكا.

المصدر: RT