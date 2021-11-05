رئيس البرتغال يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
أعلن الرئيس البرتغالي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في الـ30 من يناير المقبل، بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة.
إعلان ريبيلو دي سوزا في كلمة متلفزة كان متوقعا على نطاق واسع، إذ قال في وقت سابق إن بلاده ستذهب إلى صناديق الاقتراع قبل عامين من الموعد المحدد إذا رفض البرلمان مشروع موازنة الدولة لعام 2022، وهو ما حدث الأسبوع الماضي.
ورفض مجلس الجمهورية يوم 27 أكتوبر مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعي البرتغالي وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور.
المصدر: أ ب
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.