مجلس الدولة البرتغالي يدعم حل برلمان البلاد

وافق مجلس الدولة البرتغالي، الأربعاء، على مبادرة رئيس البلاد، مرسيلو ريبيلو دي سوزا، الخاصة بحل برلمان البلاد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وذكر مكتب دي سوزا، في بيان: "دعم مجلس الدولة الذي اجتمع اليوم بقيادة رئيس الجمهورية بأغلبية الأصوات مقترح الرئيس لحل مجلس الجمهورية".

ورفض مجلس الجمهورية، يوم 27 أكتوبر، تأييد مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعي البرتغالي وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية ورفع المعاشات والحد الأدنى للأجور.

وسبق أن حذر الرئيس البرتغالي من إمكانية حله البرلمان في حال رفض الأخير مشروع الميزانية، ما سيعني إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بدل الموعد المقرر مسبقا عام 2023.

المصدر: وكالات