صحيفة مصرية عن مصدر سوداني: تشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد خلال ساعات

كشفت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الخميس، عن تشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان خلال ساعات.

إقرأ المزيد

وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"الشروق"، إن المجلس يتكون من نحو 14 شخصية قومية وليست حزبية، بحيث يكون المجلس ممثلا عن السودان بأكمله.

وسيضم المجلس في عضويته 5 من القادة العسكريين، وهم "الفريق أول شمس الدين كباشي، الفريق أول إبراهيم جابر، والفريق ياسر العطا، بجانب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان والذي سيتولي رئاسة المجلس، والفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

وأوضح المصدر، أن تشكيل مجلس السيادة الجديد من المقرر أن يتضمن ممثل عن "العاصمة الخرطوم، الولاية الشمالية، غرب كردفان، شرق السودان، ووسط السودان"، مرجحا أن يكون ممثل منطقة وسط السودان "شخصية نسائية".

ورجح المصدر إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وذلك عقب إعلان تشكيل مجلس السيادة، مؤكدا أن الحكومة سيتم تشكيلها من شخصيات تكنوقراط وليست حزبية مطلقا.

المصدر: صحيفة "الشروق"