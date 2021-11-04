سيئول: زيارة البابا لكوريا الشمالية ممكنة

رجحت كوريا الجنوبية زيارة البابا فرنسيس لكوريا الشمالية إذا اتخذت بيونغ يانغ قرارا بذلك، بعد اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي على البابا زيارة الشمال.

وأوضح وزير الوحدة الكوري الجنوبي لي إن-يونغ في مقابلة إذاعية مع محطة "كي بي إس" المحلية" أن "البابا أعرب عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية عدة مرات، وإمكانية زيارة البابا للشمال موجودة بالتأكيد إذا اتخذت بيونغ يانغ القرار".

وقال الوزير إن كوريا الشمالية يمكن أن تتحول تدريجيا إلى الحوار، مشيرا إلى سلسلة من البيانات التي تم إصدارها في الأشهر الأخيرة واستعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين.

وذكر أنه "مقارنة مع النصف الأول من هذا العام، أصبحت رسائل كوريا الشمالية تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكثر تفصيلا، إلى حد تجاوز المستوى الأساسي وأكثر تكرارا في النصف الثاني".

وردا على سؤال حول توفير لقاح محتمل لكوفيد-19 إلى كوريا الشمالية، قال إنه "ليس مطروحا على الطاولة حاليا"، مضيفا: "هذه مسألة يجب دفعها إلى الأمام بالموافقة العامة وفهم مشترك من قبل المجتمع الدولي، عندما يتم تطعيم مواطنينا بشكل كاف وتكون لدينا جرعات كافية من اللقاح".

المصدر: "يونهاب"