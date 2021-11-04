 
مباشر

الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في إثيوبيا إلى وقف القتال "فورا"

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في إثيوبيا إلى وقف القتال
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnou

دعت منظمة الأمم المتحدة، جميع الأطراف في النزاع العسكري في إثيوبيا إلى "التوقف عن القتال على الفور".

إقرأ المزيد
رئيس وزراء إثيوبيا يخاطب شعبه بعد إعلان حالة الطوارئ
رئيس وزراء إثيوبيا يخاطب شعبه بعد إعلان حالة الطوارئ

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن استمرار النزاع العسكري في إثيوبيا "يدفع الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة إلى حافة الهاوية".

وعبرت باشيليت، عن قلقها العميق، قائلة: "في هذه المرحلة الحرجة بالفعل، تم إعلان حالة طوارئ واسعة في إثيوبيا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان الخطيرة للغاية في البلاد".

وأضافت: "قد تدفع القيود الإضافية المفروضة إلى الوصول بالوضع الإنساني، بالغ الصعوبة بالفعل، إلى حافة الهاوية".

وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، قد أعلنت حالة طوارئ، وسط تقارير تفيد بأن قوات المتمردين في تيغراي أحرزت مزيدا من التقدم في منطقة أمهرة، وبقصف القوات الحكومية لعاصمة الإقليم ميكيلي.

المصدر: وكالة "آكي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا