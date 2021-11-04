رئيسي: لن نتراجع عن مطالب شعبنا خلال المفاوضات النووية

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن "بلاده لن تتراجع عن مطالب شعبنا خلال المفاوضات النووية، التي سيتم استئنافها يوم 29 نوفمبر الحالي في فيينا".

وقال رئيسي: "المفاوضات التي نتطلع لها هي مفاوضات تفضي لنتائج ولن نتراجع عن مطالب شعبنا وهي رفع كامل للعقوبات الظالمة"، مشددا على "أننا لن نترك المفاوضات ولكن نقف أمام الأطماع التي تستهدف مصالح الشعب الإيراني".

وأكد رئيسي "أننا لن نتراجع عن مصالحنا الوطنية"، مشيرا إلى "أننا نتابع رفع العقوبات وتقليل تأثيراتها في نفس الوقت".

من جهة أخرى، شكر الرئيس الإيراني، وأعرب عن تقديره لموقف الحرس الثوري الإيراني وقيامه باسترجاع شحنة النفط الإيرانية.

المصدر: RT