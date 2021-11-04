 الصين: سنواصل العمل مع روسيا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني

قالت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين تعتزم من خلال الجهود المشتركة مع موسكو، دعم المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت في تعليق على محادثة هاتفية جرت أمس بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونظيره الصيني ما تشاو شو: "تعرب الصين وروسيا عن استعدادهما المتبادل لمواصلة التعاون الاستراتيجي، وستساعدان بشكل مشترك في دفع التسوية السياسية للمشكلة النووية الإيرانية".

وذكرت الوزارة أن ريابكوف ونظيره الصيني، توصلا خلال المحادثة "إلى توافق حول مجموعة واسعة من القضايا".

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وشددت الوزارة في تعليقها، على أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، "يجب أن تتم مع مراعاة مصالح كل من الأطراف المعنية، وعلى أساس الاحترام المتبادل".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال قمة مجموعة العشرين، إن موسكو تؤيد بالكامل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في شكلها الأصلي.

المصدر: تاس