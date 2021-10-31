لافروف: لا يمكن استئناف الاتفاق النووي مع إيران إلا بصورته الأصلية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قناعة موسكو بأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران بصورته الأصلية، دون إدخال أي تغييرات عليه، يمثل الطريقة الوحيدة لإحياء الصفقة.

وقال لافروف، اليوم الأحد، للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في روما: "إذا تم تفعيل الاتصالات فإن ذلك سيعني رغبة الأطراف في استئناف الاتفاق (النووي)، ولا يمكن استئنافه إلا بصورته الأصلية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي عام 2015".

ولفت الوزير إلى أن إدخال أي تعديلات على الصورة الأصلية للاتفاق النووي غير مقبول بالنسبة للجانب الإيراني، مؤكدا أن موسكو تؤيد هذا الموقف تماما.

وقال: "إذا تم الاتفاق على شيء ثم تراجع أحد عنه، فيجب الإصرار على العودة إلى احترام وتطبيق ما اتفق عليه بالكامل".

المصدر: "تاس"