الحرس الثوري الإيراني لإسرائيل: سنرد بأضعاف في حال التعرض لأي ضربة
Reuters Morteza Nikoubazl
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توجه الحرس الثوري الإيراني إلى إسرائيل مهددا بالرد بأضعاف بحال أقدمت تل أبيب على أي عمل عسكري ضد طهران.
وقال مساعد شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" متوجها لإسرائيل: "سنرد بأضعاف في حال التعرض لأي ضربة.. لا تقدموا على أي فعل مستميت".
وأضاف: "لن ترون ذكرى تأسيسكم الحادية والثمانين".
وتابع: "سنبقي البوابة الغربية مفتوحة أمامكم للهروب، شرط أن تجيدوا السباحة".
المصدر: RT
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