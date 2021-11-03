تركيا.. توقيف 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش"

أوقفت السلطات التركية، الأربعاء، 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، في ولايات ريزا وطرابزون واسطنبول.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن "النيابة العامة في ريزا شمالي البلاد، أطلقت عملية ضد أشخاص يقومون بالترويج للتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وجمع مؤيدين، والقيام بتحويلات مالية مشبوهة".

وأضافت: "ألقت قوات الأمن في إطار العملية القبض على 4 أشخاص في ريزا، وشخص في كل من طرابزون وإسطنبول".

وتابعت: "تم ضبط 122 كتابا ومجلة ممنوعة، وشعارات للتنظيم، ومواد رقمية في منازل الموقوفين".

المصدر: "الأناضول"