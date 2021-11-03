الدفاع الأوكرانية: روسيا حشدت 90 ألف عسكري قرب حدودنا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها.

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وصرحت في بيان: "تفيد معلومات الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، تم حشد مجموعة من القوات العسكرية يبلغ عدد عسكرييها الإجمالي 90 ألف شخص بالقرب من حدودنا وفي الأراضي المحتلة مؤقتا من قبل الاتحاد الروسي (في إشارة إلى منطقة دونباس شرق أوكرانيا)".

وأضافت أن وحدات من الجيش الروسي متمركزة في يلنيا، على بعد نحو 260 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.

واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية روسيا بأنها "قامت بشكل دوري بنشر وزيادة قوات للحفاظ على التوترات في المنطقة، وممارسة الضغط السياسي على الدول المجاورة".

بيان وزارة الدفاع الأوكرانية يعد تحولا عن نفيها لأي حشد عسكري روسي، كما ورد في تقرير لصحيفة "بوليتيكو".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ما نشرته صحيفة أمريكية وزعمها نشر روسيا لوحدات من الجيش وآليات عسكرية على الحدود الأوكرانية، "لغو لا يستحق التعليق عليه وإضاعة الوقت".

وتنفي روسيا الادعاءات الأوكرانية حول انتشار قوات روسية في منطقة دونباس حيث يقاتل السكان المحليين الناطقين باللغة الروسية الجيش الأوكراني منذ الأزمة في أوكرانيا عام 2014 والتي نتجت عن تنامي قوة القوميين المتطرفين في البلاد.

كما أكدت الحكومة الروسية أنها تنفذ تحركات عسكرية لقواتها داخل البلاد في إطار مناورات مخطط لها ليست موجهة ضد أي طرف.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف الناتجة عن تغير السلطة في أوكرانيا الذي اعتمد بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

المصدر: وكالات