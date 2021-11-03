باشينيان: باكو مستمرة في انتهاك بيان قره باغ باحتجازها الأسرى الأرمن

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن "أذربيجان تواصل احتجاز الأسرى الأرمن، منتهكة بذلك بيان قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان الصادر في نوفمبر 2020 بشأن وقف القتال في قره باغ".

وشدد خلال اجتماعه مع إيريكا أولسون نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، على "ضرورة إعادة الأسرى المحتجزين في أذربيجان، وأن باكو تواصل انتهاك البند ذي الصلة من بيان 9 نوفمبر 2020".

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء الأرميني: "ناقش باشينيان وممثل وزارة الخارجية الوضع في المنطقة وعلى الحدود الأرمنية الأذربيجانية، كما تطرق أيضا، إلى إمكانيات فتح الاتصالات الإقليمية وتنفيذ ترسيم الحدود وترسيمها بين البلدين".

من جهتها، أشارت إيريكا أولسون، إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في حل القضايا الإنسانية في المنطقة، وكذلك في تسوية شاملة لمسألة قره باغ في إطار الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وشددت في الوقت ذاته، على "اهتمام الجانب الأمريكي بالمساعدة المستمرة للحكومة الأرمينية في إجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد".

المصدر: "تاس"