مقتل 22 شخصا بتدهور حافلة في واد سحيق في كشمير

قضى 22 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال جراء تدهور حافلة في واد سحيق من ارتفاع يقارب نصف كيلومتر في الجزء الخاضع لباكستان من ولاية كشمير.

ونقلت "رويترز" عن ضابط في الشرطة أن ثمانية أشخاص آخرين من ركاب الحافلة يرقدون في حالة خطيرة في المشفى.

وأوضح أن الحافلة كانت في طريقها إلى مدينة "روالبندي" عندما فقد سائقها السيطرة عليها لدى مرورها عبر طريق جبلي.

وأشار إلى أن الحافلة "واجهت أعطالا فنية فيما يبدو".

المصدر: "رويترز"