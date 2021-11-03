قيادي سابق في الحرس الثوري ينشر رواية جديدة عن الحادث المزعوم في بحر عمان

نشر قيادي سابق في الحرس الثوري الإيراني رواية جديدة عن الحادث المزعوم لإحباط محاولة الولايات المتحدة مصادرة شحنة ناقلة نفطية إيرانية في خليج عمان.

وقال القائد العسكري السابق والمستشار السابق لقائد الحرس الثوري والعضو الحالي في مجلس الشورى الإيراني، إسماعيل كوثري، في حديث إلى وكالة الأنباء الطلابية SNN إن "عددا من القراصنة" حاولوا صباح اليوم الأربعاء مهاجمة تلك الناقلة الإيرانية، بدعم من قوات تابعة للجيش الأمريكي.

وتابع أن ذلك دفع قوات الحرس الثوري إلى التدخل في المواجهة وتنفيذ عملية إنزال جوي على متن الناقلة الإيرانية، بإسناد من زوارق حربية إيرانية.

وأشار كوثري إلى أن الحرس الثوري اقتاد الناقلة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وهي بأمان ولم تتعرض لأي أذى أو لأي خسائر بين أفراد طاقمها.

وتختلف هذه الرواية عن تلك التي سبق أن نشرتها مختلف وسائل الإعلام الإيرانية، ومنها الرسمية، في وقت سابق من اليوم.

وحسب تلك الرواية الأصلية، احتجز الحرس الثوري ناقلة استخدمها الجيش الأمريكي لمصادرة شحنة ناقلة نفطية أخرى إيرانية في بحر عمان.

ووفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية، وصلت الناقلة المحتجزة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، رغم محاولات قوات تابعة للجيش الأمريكية تغيير مسارها.

بدوره، زعم الصحفي الإيراني حسین دلیریان، وهو يعد مقربا من جهات عسكرية في البلاد، على حسابه في "تويتر"، أن الناقلة المحتجزة تابعة للسعودية.

المصدر: RT