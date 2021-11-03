في "دالاس" الأمريكية خاب رجاء المئات ولم تتحقق "المعجزة" الدالة على عودة ترامب للسلطة

تجمع المئات من أنصار نظرية المؤامرة "QAnon" يوم الثلاثاء في موقع اغتيال الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين، جون كنيدي، في دالاس في انتظار ظهور نجله المتوفي منذ أكثر من 20 عاما.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المجتمعين في دالاس يعتقدون أن ظهور جون كنيدي الابن الذي كان توفى عن عمر ناهز 38 عاما في حادث تحطم طائرة في عام 1999، سيؤدي إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب في منصب الرئيس!

وعلى الرغم من وفاة جون كنيدي الابن منذ سنوات طويلة، إلا أن البعض من مؤيدي نظرية المؤامرة المعروفة باسم "QAnon"، يعتقد أن نجل كنيدي مختبئ منذ 22 عاما، وأنه سيظهر مرة أخرى قبل منتصف ليلة الثلاثاء في حديقة ديلي بلازا وسط مدينة دالاس، حيث جرت عملية اغتيال والده الرئيس الأمريكي جون كنيدي في عام 1963.

وتعرف نظرية المؤامرة "QAnon" بأنها ترتكز على الولاء لترامب، الذي يعتقد أتباعه أنه سيفكك "الدولة العميقة" الغامضة، والتي يرون أنها تضم ​​سياسيين يساريين ومشاهير من "محبي" ومستغلي الأطفال والقصر.

ويعتقد أنصار هذه الفكرة الخيالية أن جون كنيدي الابن سيصبح نائبا للرئيس حين يعود ترامب إلى السلطة. وارتدى الكثير من المشاركين في هذا التجمع قمصانا أو حملوا في أيديهم أعلاما مكتوبا عليها شعار "ترامب - كنيدي 2024".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن النبوءة لم تتحقق وبدأ الحشد الذي ضم المئات في التفرق بعد انتظار طويل لظهور نجل الرئيس كنيدي، في حين رأى البعض أن نجل كنيدي لا يزال بإمكانه الظهور في وقت لاحق من المساء في حفل لفرقة رولينج ستونز.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظرية حول كنيدي الابن هامشية حتى بالنسبة لمؤيدي "QAnon"، ومع ذلك، فاجأ الحشد يوم الثلاثاء جاريد هولت، المتحدث باسم مختبر الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي، والذي يتولى دراسة التطرف الداخلي، حيث قال: "لقد فوجئت بمجيء الكثير من الناس إلى هنا"، مضيفا : "أن تكون في مثل هذه الحالة الذهنية، حين يكون المرء منفصلا عن الواقع تماما وبلا رجعة، يفتح مثل هذا الأمر إمكانيات خطيرة للغاية لما يمكن أن يفعله في المستقبل".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جون كنيدي كان قد قتل بالرصاص في دالاس في 22 نوفمبر 1963. وقضى تحقيق بأن جريمة القتل نفذها لي هارفي أوزوالد بمفرده. وبعد يومين من اعتقاله قتل أوزوالد بالرصاص. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، ظهرت العديد من النظريات حول من يمكن أن يكون المستفيد من اغتيال الرئيس كنيدي، لكن لم يحصل أي منها على تأكيد رسمي.

المصدر: dallasnews.com