مسؤول إسرائيلي عن نووي إيران: هناك انطباع بأن شيئا يجب أن يحصل

أكد مصدر مسؤول في حكومة إسرائيل للصحفيين أن كافة اللقاءات تقريبا التي عقدها رئيس وزرائها، نفتالي بينيت، على هامش القمة المناخية في مدينة غلاسكو الإسكتلندية تناولت الملف الإيراني.

وذكر المصدر الحكومي في موجز للصحفيين أن بينيت بحث برنامج إيران النووي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ خاصة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، ومع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء.

وأوضح أن مناقشات بينيت بشأن إيران تركزت على مسألتين أساسيتين، هما الخطوات التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لـ"تغيير سلوك طهران" والخطوات التي تتبناها إسرائيل في هذا السبيل بشكل مستقل.

وقال المصدر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "نحن الآن في مرحلة لم يعد الإيرانيون فيها بعد إلى المباحثات النووية، وهناك انطباع في العالم بأن شيئا يجب أن يحدث".

وذكر المصدر أن زعماء القوى الكبرى يبحثون عن أسلوب معتمد على التوازن بين "العصا والجزرة" بغية إجبار إيران على العودة إلى طاولة المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشددا على أن بينيت شخصيا "يفضل العصا".

وقال المصدر إن الزعماء أبدوا اهتماما بموقف إسرائيل و"يرغبون في الإصغاء إلى أفكارنا ورؤيتنا للتقارير الاستخباراتية".

في الوقت نفسه، ذكر المصدر أن لقاءات بينيت في غلاسكو لم تتناول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن علاقات الدولة العبرية الثنائية "ليست رهينة لدى الفلسطينيين"، على الرغم من أهمية هذه المسألة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"